Heimat Zürich: Wenn ein Tisch die Firmengeschichte erzählt

Die Erne AG Holzbau ist eines der führenden Schweizer Holzbauunternehmen, das schon viele innovative Projekte realisiert hat – national wie international. Zum 75-Jahr-Jubiläum sollte eindrücklich an das Geleistete erinnert werden.

Zusammen mit Heimat Zürich entstand die Idee eines ganz besonderen Projekts: Ein Tisch, auf dem die wichtigsten Meilensteine der letzten 75 Jahre als Illustrationen verewigt sind. Von den Anfängen in einer kleinen Zimmerei bis in die Neuzeit, wo das Unternehmen unter anderem das erste und das höchste Holzhochhaus der Schweiz baute.

Die Herstellung des Erne-Tisches verband traditionelles Handwerksgeschick mit modernsten Technologien. Während das parametrische Design am Computer entworfen wurde, übernahm ein Roboter den Zuschnitt der einzelnen Holzelemente. Die komplexen Tischbeine wiederum wurden in aufwändiger Handarbeit zusammengesetzt. In Partnerschaft mit einem niederländischen Künstler entstanden die einzelnen Illustrationen, die von Erne-Mitarbeitenden in den Tisch gefräst und zu guter Letzt mit Zinn ausgegossen wurden.

Dieses Zusammenspiel der einzelnen Disziplinen und die Kooperation mit den richtigen Partnern begründeten in der Vergangenheit schon oft den Erfolg des Unternehmens. Der Jubiläumstisch erzählt somit nicht nur von der Kompetenz von ERNE, sondern ist gleichsam der beste Beweis dafür.

Das aussergewöhnliche Designobjekt war zudem Grundlage eines ungewöhnlichen Unternehmensfilms und bildet auf der Jubiläumswebseite den visuellen Leitfaden für alle, die mehr über die Geschichte von Erne AG Holzbau erfahren wollen.





Verantwortliche Kreativagentur: Heimat Zürich; verantwortlich bei Erne AG Holzbau: Priscilla Troxler, Leiterin Marketing & Kommunikation; Filmproduktion: Dynamic Frame; Regie: Luca Zurfluh; Illustrationen: Sjoerd Verbeek, Art Box; Fotos: Oliver Nanzig. (pd/lom)