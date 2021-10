Metzger Rottmann Bürge: Wenn man gemeinsam gesund wird

Die gezielte Überarbeitung der Markenstrategie basiert auf den grundsoliden Werten, die die Concordia laut einer Mitteilung seit über hundert Jahren auszeichnen: Als nicht profitorientierter Verein sorge der Krankenversicherer seit jeher «mit grosser Erfahrung für Klarheit» in einer immer komplexeren Gesundheits- und Vorsorgewelt.

Und so vertraue man gerne auf langfristig ausgerichtete Stärken und Leistungen, wie sie nur ein Non-Profit-Verein glaubhaft verkörpere. Die Concordia suche und pflege die persönliche Nähe zu anspruchsvollen, gesundheitsorientierten Menschen, die familiäre Werte schätzen. Und beteilige sie am gemeinsamen Erfolg. Das macht der Krankenversicherer besonders, wie es weiter heisst: Versicherte würden profitieren, wenn es der Concordia gut gehe. Und diese tue alles, damit es ihren Versicherten gut gehe. Diese umsichtige Haltung bringt der neue Markenclaim «Gemeinsam gesund» mit dem Headline-Duktus auf den Punkt.

Die Kampagne führt in der Folge in einer Vielzahl von lebensnahen Momentaufnahmen konkrete Leistungen an, die zeigen, wie jeder einzelne Versicherte von der Concordia C profitieren kann – von individuellen Versicherungslösungen über zuverlässige Entscheidungshilfen bis hin zur freiwilligen Beteiligung am Erfolg in Millionenhöhe.

Verantwortlich bei der Concordia: Benjamin Heimgartner (Leiter Marketing), Dominik Hardegger (Leiter Werbung), Astrid Brändlin (Leiterin Unternehmenskommunikation), Tanja Haverkamp (Fachspezialistin Werbung), Leandro Roder (Fachspezialist Unternehmenskommunikation); verantwortlich bei Metzger Rottmann Bürge: Christoph Bürge (Strategie), Silvan Metzger, Roman Steinacher, Carol Hämmig (Beratung), Annick Engeli (Art Buying), Bettina Klossner, Cyrill Wirz (Kreation), Bruno Breitenmoser (Produktion). (pd/tim)