Pure Eleganz, einzigartige Momente und eine Liebesgeschichte, die einen mystischen Zauber ausstrahlt: Das Dolder Grand präsentiert «Metamorphosis», einen knapp zwei-minütigen Film, der Ende 2021 unter der Regie von Jannis Davi entstand und der die gemäss Mitteilung «unnachahmliche Eleganz des berühmten Fünf-Sterne-Hauses wunderschön in Szene setzt». Es werde die Geschichte zweier Liebenden erzählt, die das legendäre Hotel mit «all seiner Mystik» und «seinen einzigartigen Facetten» erleben, dem Zuschauer aber auch Raum für Interpretationen lassen würde.

The Dolder Grand - Metamorphosis from HILLTON on Vimeo.

«Ich habe mich entschieden, die Geschichte eines Paares, welches sich im Dolder kennenlernen, zu erzählen. Eine abstrakte Interpretation, die eine innere Reise für die Protagonisten darstellt», lässt sich der Regisseur in der Mitteilung zitieren: «Der Film soll auf mysteriöse Art und Weise den Gedanken wecken, mehr über das Hotel herauszufinden und es selbst erkunden zu wollen.»

Sein Ziel, einen künstlerischen, unkonventionellen Hotelfilm mit einem luxuriösen Touch zu realisieren, der inspiriere und unvergessliche Momente übermittele, sei ihm definitiv gelungen, wie es weiter heisst.

Verantwortlich bei Hilllton (Produktion): Jannis Davi (Regie), Mona Bertschinger (Producer), Lou Staub, Julia Hallasch (Produktionsassistenz); Fabio Tozzo (Kamera), Sven Uhlman (1st AC), Carla Maiolino (2nd AC), Adrian Bretscher (Drone), Francisco Marfella (Gaffer), Myrionymos Baikouzis / Jose Otero (Best Boy), Amanda Brooke (Styling), Sarah Ciarrocchi (Maske); Billy Bains (Post Producer), Jannis Davi (Editor), Milos May (VFX), Manuel Portschy (Colorist), Rob Buechel, Jingle Jungle (Sound Design & Mix), Ryan Taubert - Lux (Music), Ava Tao via Scout Model Agency (Cast), Carlos Valencia via Option Model Agency (Cast), Octamas (Camera Rental), FTK (Light Rental). (pd/tim)