Trivarga: Werbekampagne für «Moonspring» lanciert

Moonspring sind kalorienarme, stille Erfrischungsgetränke auf der Basis natürlicher Essenzen und Fructose, sowie Funktionsbausteinen. Moonspring ist vegan, glutenfrei und verzichtet auf die Zugabe von Konservierungsstoffen. So heisst es in einer Mitteilung vom Montag.







«Die Welt ist komplex und wir suchen nach Ablenkung und Möglichkeiten aus dem alltäglichen Strudel ausbrechen zu können – zu pausieren», heisst es in der Mitteilung. Die Kampagne repräsentiere mit dem Dschungel eine ganz eigene Welt – das persönliche Universum, in dem nur die eigenen Grenzen und Regeln gälten.

Moonspring sei das Zentrum einer schöpferischen Welt und möchte eine Plattform für ein kreatives Umfeld bieten, in der jeder sich selbst sein darf. Das Manifesto sagt: «Be the master of your own domain.» Ein jeder verwirklicht sich selbst. Und so fände auch jeder in den Designs von Moonspring seine individuelle Wahrheit.







«Die Verwendung natürlicher Essenzen garantiert das unglaublich intensive und langanhaltende Geschmacksprofil von Moonspring. Die Herstellung dieser Essenzen ähnelt einzelnen Verfahren aus der Parfümindustrie. Tee- und Fruchtaufgüsse werden gepresst, hieraus die Geschmacksessenzen destilliert und diese, teilweise unter Zugabe weiterer Aromen, rückverdünnt. Als Resultat entstehen die erfrischend leichten Kompositionen von Moonspring», so die Mitteilung abschliessend. (pd/lol)