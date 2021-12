Die Post sieht sich auf dem Arbeitsmarkt mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert: Dem War for Talents, dem Fachkräftemangel, der Digitalisierung oder einer erhöhten beruflichen Mobilität. Gemeinsam mit den Kreativstrateginnen und -strategen von Jung von Matt Brand Identity hat die Post darum eine neue Employer Value Proposition (EVP) erarbeitet, um sich erfolgreicher auf dem Arbeitsmarkt zu positionieren. Entstanden sei eine kommunikative Leitidee, die passende Kurzform als Claim «Mach die Zukunft gelb» sowie eine «übergeordnete und zielgruppenspezifische Botschaftensystematik», wie es in einer Mitteilung heisst.

In dieser «gelben Zukunft» würden die Mitarbeitenden im Zentrum stehen, denn sie seien es, die nah an den Menschen seien, den Motor der Post am Laufen hielten und an den Zukunftsthemen für die Schweiz arbeiten würden. Und die Post biete mit ihrer «einzigartigen Vielfalt an Berufen und Möglichkeiten beste Gelegenheiten, um diese Zukunft aktiv mitzugestalten».

«Die neue Arbeitgeberpositionierung wurde in enger Zusammenarbeit entwickelt. Interviews, 360°-Analysen und Co-Creation-Workshops stellten sicher, dass die ausgearbeitete EVP auch genau dem entspricht, was aktuelle und zukünftige Mitarbeitende von der Post erwarten dürfen und sollen», wird Patricia Fritschi, Co-Leiterin Employer Branding Post, in der Mitteilung zitiert.

Die kommunikative Leitidee rund um «Mach die Zukunft gelb» werde aktuell in den verschiedenen Konzernsprachen umgesetzt und mittels diverser Massnahmen intern wie extern ausgerollt. Anila Ljena, Co-Projektleiterin Post, sagt: «Unsere grösste Herausforderung war es, einen gemeinsamen Nenner zu finden, um für die ganze Vielfalt unserer Mitarbeitenden – sprich über 100 unterschiedliche Jobs und verschiedenen Sprachregionen – relevant und attraktiv zu wirken. Wir sind überzeugt, bestehende wie potenzielle Mitarbeitende für die spannenden und zukunftsorientierten Themen der Post begeistern zu können.»

Verantwortlich bei der Post: Patricia Fritschi, Tabea Riesen (Co-Leiterinnen Employer Branding), Anila Ljena (Co-Projektleiterin); verantwortlich bei Jung von Matt Brand Identity: Nadja Völker-Albert (Strategie), Diana Geissel (Strategie und Projektleitung), Julius Jäger (Mandatsleitung). (pd/tim)