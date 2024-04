Geschichten, wie die des jungen Hassan, schreibt das Leben. Wie viele andere Jugendliche hatte auch er keinen einfachen Start ins Leben und wusste nicht, was er nach seiner durchwachsenen Schulkarriere tun sollte. Da er sich der Konsequenzen nicht bewusst war, verstolperte er fast seinen Start ins Berufsleben. So beschreibt Corpmedia in einer Medienmitteilung den Ausgangspunkt für ihre jüngste Produktion.

Das Blatt wendete sich jedoch für Hassan, als eine Sozialarbeiterin ihm von «Praktikum Gesundheit und Soziales» vom Roten Kreuz Kanton Zürich erzählte. Das Berufsvorbereitungsjahr für den Einstieg in die Pflege mit dem Zertifikat «Pflegehelfer SRK» war jedoch erst der Anfang. Hassan startet danach erst richtig durch, geht seinen Weg und studiert nun an der Höheren Fachschule (HF) Pflege.

So wurde die Storytellingagentur Corpmedia damit beauftragt diese inspirierende Geschichte in einen Film, sowie diverse Storyworld-Module zu verarbeiten.

Seit 2015 unterstützt Corpmedia das Rote Kreuz Kanton Zürich strategisch, beratend und produktionell im Auf- und Ausbau ihres Evergreen-Contentstocks. (pd/nil)