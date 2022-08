Kampagnenforum: Wissens-Sprint über Zürichs Dächern

Bei schönstem Sommerwetter und kurz vor Aufkommen der Regenfront trafen sich über 70 angemeldete Gäste aus den Bereichen Medien, NPOs, Marketing oder Strategie hoch über den Dächern Zürichs zu einem «Wissens-Sprint». Nationalrätin Meret Schneider, Mitinitiantin der Massentierhaltungsinitiative, gab Einblick in den Einsatz für Tierrechte in der Politik und des nötigen Lobbyings, Unternehmerin und Nationalrätin Yvonne Feri bot neben einem Einblick in die Politik auch Tipps fürs Advocacy, Forscherin und Expertin Jovita dos Santos Pinto lieferte Hintergründe zu Women Empowerment.

Journalistin Natalia Spivak gab einen Einblick in die ukrainische Perspektive zur Arbeit der Schweizer NGOs und Behörden, Campax-Aktivistin Armelle Ako zur Adressdatensammlung am Beispiel des der Gastfamilienadressen-Projekts für Menschen aus der Ukraine und Campaigning-Pionier Andreas Freimüller zum Listbuilding. Smovie-Gründer Daniel Wagner gab Tipps zum State of the Art von (Handy-)Videoproduktion, und Strategin und Kampagnenforum-Co-Geschäftsleiterin Marianne Affolter gab Einblick ins Agendasetting dank Abstimmungsterminen. Den Abschluss des Sprints machte Marketingexperte und Kampagnenforum-Co-Geschäftsleiter Jérôme Strijbis, der aus dem Nähkästchen plauderte zu wirkungsvollem E-Marketing.

«Design-Sprints kennen mittlerweile die meisten. Mit neun Referierenden à drei Minuten haben wir einen Wissens-Sprint gemacht», wird Kampagnenforum-Leiterin Affolter in einer Mitteilung zitiert. Das Ziel des Events: Impulse zu geben für die eigene Arbeit – und zusammenzukommen bei einem Drink und guten Gesprächen.

Bei der anschliessenden Dachterrassenparty trafen sich neue und alte Bekannte und diskutierten bis in den Abend unter freiem Himmel. «Diese direkten Kontakte und Impulse, die es dadurch gibt, sind für die Kommunikations- und NPO-Arbeit Gold wert», sagt Kampagnenforum-CEO Jérôme Strijbis. Das Gewitter liess in Zürich-Altstetten auf sich warten, und die meisten Gäste kamen trotz fortgeschrittener Stunde trocken nach Hause - nicht bevor sie beim letzten Glas Wein noch E-Mail-Adressen ausgetauscht, oder, natürlich, ein paar Handyvideos gemacht hatten. (pd/cbe)