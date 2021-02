In diesen Tagen gibt die Bundeskanzlei ihre jährlich erscheinende Publikation «Der Bund kurz erklärt» in Form einer Broschüre und als App heraus.

Die Wapico AG, die Werbe- und Kommunikationsagentur mit Sitz in Bern und Freiburg, hat im vergangenen Sommer das Mandat zur Konzeption und Realisation in einer Konkurrenzpräsentation gewinnen können, wie es in einer Mitteilung heisst. In enger Zusammenarbeit mit der Bundeskanzlei ist eine Broschüre mit 84 Seiten in 5 Sprachen entstanden, die Fotos stammen von Annette Boutellier.

Die Publikation wurde in einer Auflage von 170'000 Exemplaren gedruckt, die App gibt es unter «CH info» im Apple und Google Play Store. (pd/lom)