Anfang August 2021 beginnt die Implementierung der neuen Mieterplattform Wincasa Home. Wohnungsmieterinnen und -mieter profitieren mit Wincasa Home von einem digitalen Kanal, der eine zeit- und ortsunabhängige Kommunikation mit der Bewirtschaftung ermöglicht, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.

Wincasa Home lasse sich in einem Leitsatz zusammenfassen: «Any place, any time, any device.» Dies sind gleichzeitig auch die grössten Vorteile der Plattform. Sie ermöglicht es Wohnungsmietern, online via App oder Browser unabhängig von Wochentagen und Büroöffnungszeiten Anfragen bei der verantwortlichen Bewirtschaftung zu platzieren.







So ist es möglich, Mieteranliegen – von der Bestellung von Namensschildern, über eine Schadensmeldung bis hin zur Bestellung von Ersatzschlüsseln – mit wenigen Klicks einfach, ge führt und effizient zu platzieren und den Status der Anfrage laufend online zu überprüfen. Zusätzlich erhalten die Mietenden auf der Plattform alle relevanten Informationen und Termine bezüglich ihrem Mietobjekt auf einen Blick und stets topaktuell.

«Wurden diese Informationen bis anhin via E-Mail, Telefon oder als Aushang im Treppenhaus kommuniziert, geschieht dies bei Wincasa Home neu per Knopfdruck auf jedem beliebigen Endgerät. Die Prozesse werden so noch effizienter und zielgerichteter, was für den Mieter als auch für die Bewirtschaftung eine wertvolle Optimierung bedeutet – eine klassische Win-win-Situation», wie Philipp Schoch, Leiter Bewirtschaftung Wincasa, ausführt.

Alle Kompetenzen unter einem Dach

Die Plattform wurde von der Wincasa Tochterfirma Streamnow entwickelt. Die bereits vorhandenen Kernfunktionalitäten waren die Basis, auf welcher die Plattform aufgebaut und entwickelt wurde. Dies unter Miteinbezug der Erfahrungen und Bedürfnisse von Mietenden als auch Wincasa-Mitarbeitenden, um die Kommunikation zu optimieren. Auf Basis dieser Gespräche wurden bereits Zusatz-Dienstleistungen wie Umzug, Reinigung oder digitale Mietverträge für Neumieter im Tool angedacht.

Sandro Principe, Chief Transformation Officer Wincasa: «Dass wir mit Streamnow über eine Tochterfirma und somit über Spezialisten und Entwick-lungskapazität verfügen, die Wincasa laufend unterstützen können, ist für die weite-re Entwicklung und Optimierung der Plattform von grosser Bedeutung und strategischem Vorteil. Dies macht unser Produkt einzigartig auf dem Markt. Zudem ist Wincasa Home eine offene Plattform, welche es ermöglicht, unterschiedlichste Applikationen und Services externer Anbieter, wie beispielsweise Paketboxen, Energiemonitorings und beliebige Dienstleistungen für Mieter, via Schnittstelle einzubauen und in gemeinsamer Absprache mit unseren Kunden den Mietenden zur Verfügung zu stellen.»

Bei der Lancierung im August 2021 werden rund 38'000 Wohnungsmieterinnen und Mieter mit Wincasa Home ausgestattet. Dies entspricht etwa 55 Prozent des Wincasa Portfolios. Die Plattform wird dann kontinuierlich weiter ausgerollt. (pd/lol)