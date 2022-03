Process Zürich: Wurzeln für erste nachhaltige Digitalbank

Wer sein Geld heute nachhaltig anlegen will, dem fehlt es oft an Transparenz, Vielfalt und Individualität. Radicant verfolgt einen neuen Ansatz. So richten sich alle Anlagemöglichkeiten ausschliesslich an den 17 UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung aus (SDGs). Anleger werden in Zukunft die Möglichkeit haben, nach ihrer persönlichen Affinität zu investieren, sei das zum Beispiel in die Gesundheit unserer Ozeane und Meere oder in den Schutz von Landökosystemen. Damit wird ermöglicht, dass man mit seinem Vermögen gleichzeitig den grösstmöglichen Nutzen für sich selbst, die Umwelt und die Gesellschaft schafft.

Mit einem konsequenten Community-Ansatz ist Radicant von Anfang an nahe an den finanziellen Bedürfnissen ihrer zukünftigen Kundinnen und Kunden. Interessierte können bereits in der Aufbauphase partizipieren und direkten Einfluss auf die künftigen Angebote und Services nehmen. Neuste Technologien schaffen einen Wechsel vom rein transaktionsorientierten Banking hin zu echter Kollaboration und Personalisierung mit einem höheren Zweck, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der Name Radicant

In der Biologie zeichnen sich radikante Pflanzen durch ihre ausgeprägte Fähigkeit zur Anpassung an neue Umgebungen und Bedingungen aus. Sie schlagen während ihres Wachstums immer neue Wurzeln und können sich darüber hinaus von alten Wurzeln trennen. Sinnbildlich benennt Radicant damit nicht nur eine grosse Anpassungsfähigkeit an neuen Kundenbedürfnissen, sondern auch ihre tiefe Verwurzelung in der Nachhaltigkeit und deren Förderung.

Der Markenauftritt

Basierend auf der Namensgebung und Unternehmensstrategie entwickelte das Team von Process Zürich den inhaltlichen Markenkorridor sowie den visuellen Markenauftritt. Das Logo vereint das Radicant-«r» mit drei Wurzeltrieben, eingefasst in einen Kreis, der Harmonie und Sicherheit betont. Die Grundfarben mit dem natürlichen Grün und warmen Beige werden mit den Akzentfarben Wald, Sand, Himmel und Sonne ergänzt. Die drei Wurzeln stehen für Transparenz, Technologie und Kollaboration.

Die Förderung von Nachhaltigkeit ist stark mit Stimulanz und Emotionen verbunden. Bilder nehmen daher eine wichtige Funktion ein. Die Bildsprache basiert einerseits auf der Idee der Perspektive, also der Fähigkeit Verbindungen zu schaffen, Abhängigkeiten zu erkennen und sie in ihrer Gesamtheit zu erfassen. Andererseits auf Fokus, der die Nähe zu Nachhaltigkeitsthemen und den Menschen zum Ausdruck bringt. Diese Nähe und Expertise unterstreicht Radicant mit ihren internen SDG-Spezialisten – für jedes einzelne UN-Nachhaltigkeitsziel. Ergänzend zu den visuellen Grundelementen wurde ein einzigartiger Icon- und Diagrammstil konzipiert.

In Vorbereitung auf den offiziellen Markteintritt im 2022, entwickelt das Digitalteam von Process den Look & Feel der Website, die UI-Elemente sowie das Designsystem für die sozialen Kanäle.

Verantwortlich bei Radicant: Anders Bally (CEO); Agentur: Process Zürich. (pd/cbe)