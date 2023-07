Grip: Xebia beim Schweizer Markteintritt begleitet

Seit mehr als 20 Jahren unterstützt Xebia weltweit Unternehmen dabei, die digitale Transformation erfolgreich umzusetzen und dadurch führend in ihren jeweiligen Segmenten zu werden. Mit dem Markteintritt in die Schweiz erbringt Xebia sein Angebot an Beratung, Ausbildungen sowie Near- und Offshoring in den Bereichen Digitalisierung, Daten, Cloud und KI nun auch für hiesige Unternehmen. Die Zürcher Agentur Grip unterstützt Xebia dabei kommunikativ, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Zusammenarbeit zwischen Grip und Xebia schliesse auch die kommunikative Begleitung von SwissQ auf dem weiteren Weg in die Xebia-Familie ein. Der Schweizer IT-Consultant, 2006 gegründet und mit rund 120 Angestellten, ist seit 2022 Teil von Xebia und wird ab Oktober 2023 unter diesem Markennamen auftreten. Der Zusammenschluss ermöglicht es, den bisherigen SwissQ-Kunden ein erweitertes Serviceportfolio anzubieten.

Patrick Milo, Managing Partner von Grip, sagt laut Mitteilung: «Jede Branche erlebt den Umbruch ihrer Geschäftsmodelle und Prozesse durch den digitalen Wandel und die Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz. Gleichzeitig ist das für jedes Unternehmen die spannende Herausforderung, eigene Antworten darauf zu finden und sich erfolgreich neu zu positionieren. Wir freuen uns, Xebia und SwissQ als ausgewiesene Spezialisten dafür in der Schweiz unterstützen zu dürfen.»

Xebia wurde 2001 in den Niederlanden gegründet und hat sich vom IT-Entwickler zum Full-Service-Beratungsunternehmen entwickelt. Mit rund 6000 Mitarbeitern ist es inzwischen an 24 Standorten in Europa, Asien, Nord- und Südamerika vertreten – neu auch in Zürich und Bern. Zu den bisherigen Xebia-Kunden zählen unter anderem Disney, Levi's, Ringier Axel Springer, KLM, Tesco, Philips und die ING Bank. (pd/cbe)