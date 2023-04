Edelweiss: Yves Maclean geht zu Swiss Innovation Forces

Yves Maclean, Head of Brand Management & Marketing Communications bei Edelweiss, verlässt auf Ende Juli das Unternehmen. «Dazu gibt es wenig Gründe, denn wir haben es geschafft, in den letzten Jahren die Marke Edelweiss klar zu definieren und auch in unserer Marketingkommunikation einprägsame Momente zu schaffen», schreibt Maclean in einer E-Mail. Als Beispiel nennt er das Megaposter am Zürcher Paradeplatz (persoenlich.com berichtete).

Am 1. August startet Maclean als Head of Brand, Marketing & Communications bei den Swiss Innovation Forces los. Die Swiss Innovation Forces sind die neu gegründete, unternehmerisch inspirierte Innovationseinheit des VBS mit der Mission, die Innovationskraft und -geschwindigkeit der Schweizer Armee zu erhöhen und zum Kulturwandel beizutragen. «Wer mich kennt, weiss, dass mir dieses Thema sehr am Herzen liegt. Entsprechend musste ich nicht lange überlegen, als mir die Möglichkeit geboten wurde, (fast) von Beginn weg bei den Inno Forces einzusteigen und so die Entwicklung des Unternehmens, der Marke und der Themen zu mitzugestalten», heisst es im Schreiben weiter.

Über Macleans Nachfolge bei Edelweiss werde zum gegebenen Zeitpunkt informiert. (pd/cbe)