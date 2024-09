Weleda: Yvonne Samaritani wird Kommunikationschefin

Publiziert am 04.09.2024

Yvonne Samaritani übernimmt die Leitung der Kommunikation bei der Weleda-Gruppe, wie es in einer Mitteilung heisst. Sie stösst von Jung von Matt Zürich zu Weleda, wo sie vor zwei Jahren die Agentur June Corporate Communications mitgegründet hatte (persoenlich.com berichtete).

«Ausschlag gaben mehrere Gespräche mit CEO Tina Müller und Besuche in Arlesheim und in Schwäbisch Gmünd», so Samaritani gegenüber persoenlich.com. «Bei Weleda geschieht gerade so viel: Da will ich mitgestalten. Es war keine Entscheidung gegen die Beratung sondern eine Entscheidung für eine Chance, die sich einmalig anfühlt.»

Samaritani bringt laut Mitteilung ihre umfassende Erfahrung in den Bereichen Journalismus, Unternehmenskommunikation und Beratung in die Herstellerin von zertifizierter Naturkosmetik und anthroposophischen Arzneimitteln ein. Vor ihrem Engagement bei June war sie fast fünf Jahre bei der Migros tätig, zuletzt als stellvertretende Leiterin der Kommunikation. Bei Xing verantwortete sie zuvor den Aufbau von Content und Kommunikation in der Schweiz. Die 40-jährige Samaritani ist ausgebildete Journalistin und besitzt einen Master in Kommunikation sowie einen Executive Master of Business Administration.

«Yvonne Samaritani bringt nicht nur Expertise mit, sondern auch eine grosse Leidenschaft für Themen, die uns als Unternehmen ausmachen – Nachhaltigkeit, Authentizität und die Stärkung von Mensch und Natur. Wir sind überzeugt, dass sie unsere Kommunikation auf ein neues Level heben wird», lässt sich Weleda-CEO Tina Müller zitieren. Unter ihrer Führung sollen insbesondere die Bereiche Globale Medienarbeit, Corporate Reporting, Interne Kommunikation, Corporate Influencer und Social Media weiter ausgebaut werden. Auch die Zusammenarbeit mit den internationalen Märkten und globalen Marketing-Abteilungen werde verstärkt.

«Als Sustainable Native beweist Weleda seit über 100 Jahren: Nachhaltigkeit ist kein Trend, sondern die Basis für langfristigen Erfolg – und es begeistert mich, Kommunikationsstrategien zu entwickeln, die diese Vision authentisch und wirkungsvoll nach aussen tragen», so Samaritani laut Communiqué. «Es ist eine einzigartige Chance, Werte zu vermitteln, die nicht nur heute, sondern auch in der Zukunft Relevanz haben.» Samaritani wird ihre Aufgaben vom Hauptsitz in Arlesheim bei Basel aus wahrnehmen und direkt an Tina Müller berichten.

Ihr Vorgänger, Christoph Möldner, übernimmt ab dem 1. September die Leitung der Weleda School of Nature. Am deutschen Standort in Schwäbisch Gmünd, inmitten von Europas grösstem biologisch-dynamisch bewirtschafteten Heilpflanzengarten, fördert Weleda praktisches Lernen in der Natur und wird zudem mit Online-Kursen auch im digitalen Raum präsent sein. (pd/cbe)