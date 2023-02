Rosarot: Zehn Jahre Begeisterung für Immobilien

Mit «nachhaltigen und innovativen Lösungen» schafft die Schweizer Immobilienexpertin Property One «mehr Wert für Kunden und erzeugt Begeisterung für Immobilien», heisst es in einer Mitteilung der Agentur Rosarot. Die Kompetenzen würden Investition, Finanzierung, Entwicklung, Ausführung und Vermarktung sowie Immobilien und Family Office umfassen. Über die letzten zehn Jahre sei Property One stetig gewachsen und immer erfolgreicher geworden. Um den runden zehnjährigen Geburtstag zu feiern, wurde die Zürcher Kreativagentur Rosarot zur Jubiläums-Konzepterin ernannt, wie es weiter heisst.

Nachdem sich Rosarot im Pitch mit der Idee «Property One turns Ten» durchgesetzt hat, konnten die Feierlichkeiten zum Zehnjährigen starten. Rosarot kreierte «eine unverwechselbare Brand Identity für das Jubiläumjahr im Zeichen der Zehn» und wendete diese an – bei den Einladungen, beim von Rosarot durchgeführten Fotoshooting der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie beim Jubiläumsmagazin.

Damit auch in zehn Jahren noch über das zehnjährige Jubiläum von Property One geredet werde, sei das hochwertige und andersartige «Property One turns Ten»-Magazin in den Druck gegangen. In kurzen, unterhaltsamen Kapiteln werden laut Mitteilung Erfahrungen aufbereitet, die Geschichte abgebildet, das Team vorgestellt und vieles mehr. Die Zehn ziehe sich dabei wie ein roter Faden durch das Design und den Inhalt. Jede Betrachterin und jeder Betrachter halte mit dem Magazin ein Produkt in den Händen, welches die durch Haptik und Gestaltung die Stärken von Print vereine wie es nur wenigen Printprodukten in dieser Gesamtheit gelinge.

Verantwortlich bei Property One: Kevin Hinder (Co-Founder, CEO), Nadia Smaldore (Head Marketing & Communication); verantwortlich bei Rosarot: René Karrer (Creative Direction), Evelyne Stöckli (Consulting), Bianca Berger (Art Direction), Stefanie Steimer (Graphic Design), Flavia Hänni (DTP) sowie Die Sarah Pietrasanta und Franz Neugebauer (Text und Konzept). (pd/cbe)