Gruber & Ianeselli: ZKB-Mitarbeiterfest als Projekt gewonnen

Noch immer hängen an Arbeitsplätzen der Zürcher Kantonalbank Wimpelketten des Mitarbeiterfests 2017, für welches Gruber & Ianeselli laut eigenen Angaben Silber beim internationalen Brand-Ex holte. Die Vorfreude auf ein erneutes Get-together im 2022 sei bei den rund 5'700 Mitarbeitenden gross, wie es in einer Mitteilung heisst.

Damit diese Vorfreude auch angemessen belohnt werde, habe die Zürcher Kantonalbank erneut Gruber & Ianeselli mit der Konzeption und Umsetzung des Mitarbeiterfests beauftragt. Die Zürcher Agentur will diesen Sommer den Erfolg nicht wiederholen, sondern «übertreffen», wie sie mitteilt.

Noch werde das Fest als grosses, internes Geheimnis gehandelt, was bei der ZKB Tradition habe. Die stufenweise Begleitkommunikation inklusive Big Reveal, ebenfalls von Gruber & Ianeselli umgesetzt, würde aber sicher für «angeregte Spekulationen» im Personalrestaurant und am Pausentisch sorgen.

Verstärkung in der Projektleitung

Tamara Broggi, die sich seit Herbst 2021 als Projektleiterin für Live-Projekte bei Gruber & Ianeselli engagiert, begleitet die Zürcher Kantonalbank in diesem Projekt. Sie bringt gemäss Mitteilung über zehn Jahre Erfahrung in der Projektleitung und -gestaltung im Event- und Livebereich mit, unter anderem bei Aroma und Hauser & Partner. Aktuell macht sie zudem den MAS Arts Management an der ZHAW. (pd/tim)