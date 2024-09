30 Jahre C-Matrix: Zum Jubiläum eine neue Firma

Publiziert am 06.09.2024

«30 Jahre C-Matrix, heute eines der ältesten Kommunikationsunternehmen der Schweiz, waren eine spannende Reise mit Momenten des Glücks als auch Zeiten von Stürmen und Umschiffen von Klippen. Und eine starke Geschichte von Widerstandsfähigkeit, Entschlossenheit und Leidenschaft», blickte Managing Partner Alfred Köcher in seiner Begrüssungsansprache zurück. Die ersten Kunden waren technologieorientierte Unternehmen wie IBM, Nortel oder Siemens und im Laufe der Jahre weitete C-Matrix den Fokus auf Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und grosse Infrastruktur- beziehungsweise Immobilienentwicklungsprojekte aus.

Einen Wendepunkt brachte das Mandat für ein grosses Immobilienentwicklungsvorhaben. C-Matrix erhielt die Möglichkeit, eine Bürofläche von nahezu 100'000 Quadratmetern zu vermarkten und tat dies laut eigenen Angaben erfolgreich. «Diese Leistung vervielfachte sich, in den letzten Jahren waren wir an mehreren grösseren Immobilienprojekten beteiligt und wurden zu einem bevorzugten Partner für Off-Market-Transaktionen. So im vergangenen Jahr unter anderem für ein Data Center und ein grosses Industrieareal», führte Alfred Köcher weiter aus.

Deshalb wurde im laufenden Jahr das Schwesterunternehmen North Estates gegründet, um diesem Geschäft eine solide Plattform zu geben. Innerhalb der letzten Monate wurde ein erfahrenes Kernteam aufgebaut, wie es in einer Mitteilung heisst. Und der Erfolg stellte sich zügig ein: Vergangene Woche konnte der Vertrag für ein grosses Rechenzentrum abgeschlossen werden. Darüber hinaus wirkt North Estates an interessanten Projekten im Vertical Farming, das eine neue Generation von hochwertigen Lebensmitteln ermöglicht.

Geladen zur Jubiläumsparty waren Kunden von C-Matrix, North Estates und ausgewählte Mitglieder der Australisch-Schweizerischen Handelskammer, die an diesem Abend ihr zehnjähriges Jubiläum feiert. Die Handelskammer wurde in den vergangenen Jahren von C-Matrix erfolgreich wieder zum Leben erweckt. Als Gastredner sprachen unter anderem Yannick Coulange, Managing Director der Page Group, Anand Nair, Director Arabian Peninsula Region der Société Général de Surveillance (SGS), sowie Andrew Busby, Leiter des M&A-Geschäftes bei Deloitte und Vorstandsmitglied der Australisch-Schweizerischen Handelskammer.

C-Matrix ist schwergewichtig für technologiegetriebene Unternehmen, grosse Infrastruktur- und Real Estate-Projekte sowie Unternehmen aus den Bereichen Financial Services und Health Care tätig. Zur Expertise der Teams in Zürich und Genf zählen unter anderem Reputation Management, Krisenkommunikation, Corporate Communications, Campaigning, die Begleitung von Veränderungsprozessen und Business Development. (pd/cbe)