Publiziert am 07.09.2026

Contcept Communication übernimmt ab sofort die strategische Medien- und Öffentlichkeitsarbeit für Hotelcard.ch. Die Zürcher Agentur soll die Positionierung im Schweizer Reise- und Hotelmarkt schärfen und Themen rund um Smart Booking, Reise- und Tourismustrends, die Schweizer Hotellerie sowie Buchungsdaten und Konsumverhalten bespielen. Auch die Positionierung von Hotelcard.ch als Stimme zu Tourismus- und Branchenthemen soll ausgebaut werden. Contcept vertieft damit ihren Tourismus- und Hotellerie-Fokus: Bereits seit Dezember 2025 betreut die Agentur auch die Hotelvereinigung Swiss Deluxe Hotels in der Deutschschweiz (persoenlich.com berichtete).

«Hotelcard verbindet mehrere Themen, die für Medien und Konsumentinnen und Konsumenten hochrelevant sind: erschwingliche Reiseerlebnisse, die Entdeckung neuer Regionen und die Unterstützung der Schweizer Hotellerie», lässt sich Barbara Ryter, Co-CEO von Contcept Communication, in der Mitteilung zitieren.

Hotelcard.ch funktioniert nach dem Prinzip eines «Halbtax für Hotels»: Kundinnen und Kunden erhalten in rund 500 Partnerhotels in der Schweiz und in Nachbarregionen Rabatte von bis zu 50 Prozent, im Durchschnitt sparen sie nach eigenen Angaben rund 100 Franken pro Übernachtung. Für die Partnerhotels fallen laut Unternehmen keine Kommissionen an. Ergänzt wird das Angebot durch Vergünstigungen bei Ausflügen, Museen, Führungen und weiteren Freizeitangeboten.

Ein Schwerpunkt der neuen Zusammenarbeit liegt auf der Erklärung des Geschäftsmodells. «Viele kennen die Hotelcard, aber noch nicht alle wissen genau, wie unser Modell funktioniert und wie schnell sich die Karte lohnen kann. Genau das wollen wir ändern», erklärt Claudio Grisch, CEO von Hotelcard. (pd/nil)