Publiziert am 01.12.2025

Mit diesem Mandat bündeln zwei ausgewiesene Spezialistinnen der strategischen Kommunikation ihre Expertise für die prestigeträchtigste Hotelvereinigung des Landes, heisst es in einer Medienmitteilung von Contcept Communication.

43 der führenden Fünfsternehäuser

Die Swiss Deluxe Hotels vereinen 43 der führenden Fünfsternehäuser der Schweiz. Mit ihrer Positionierung als High-End-Hospitality-Marke verfolgt die Vereinigung den Anspruch, Exzellenz, Schweizer Qualität und internationale Strahlkraft zu verbinden. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an die Kommunikationsarbeit in einem zunehmend kompetitiven Umfeld.

Contcept Communication übernimmt die strategische und operative Medienarbeit für die Deutschschweiz – mit Fokus auf relevanter Fach- und Wirtschaftsberichterstattung sowie gezielten Storylines rund um Hotellerie, Luxus, Kulinarik und Schweizer Tourismustrends.

AMP Communication bringt eine starke Verankerung in der Westschweizer Medienlandschaft mit und wird die Präsenz der Swiss Deluxe Hotels dort gezielt ausbauen. (pd/nil)