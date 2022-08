Farner: Zusammenarbeit mit Metaplan gestärkt

Der Bedarf nach Strategie- und Organisationsberatung ist heute grösser denn je: Alle Unternehmen sehen sich vermehrt mit oft grundlegenden Fragen zu ihren Geschäftsmodellen, Arbeitsweisen und Führungsstrukturen konfrontiert. Metaplan ist seit 50 Jahren als internationales Beratungsunternehmen in diesen Themenfeldern positioniert.

Auch in der Schweiz ist Metaplan schon lange «für namhafte Kunden aus verschiedensten Branchen» tätig und seit 2015 durch Farner als exklusiven Partner vertreten, wie es in einer Mitteilung heisst. Mit der im August in Zürich gegründeten Metaplan AG für Planung und Organisation ist das Beratungsunternehmen nun auch direkt im Schweizer Markt präsent. Der Schweizer Leadership Advisor Andreas Oertli fungiert als Verwaltungsrat.

«Die komplexen Herausforderungen von Schweizer Unternehmen kenne ich aus vielen unterschiedlichen Mandaten», wird Andreas Oertli zitiert. «Mit Metaplan bieten wir ihnen einen einzigartigen und gleichzeitig bewährten Ansatz, um Lösungen auch für anspruchsvollste Fragestellungen zum Beispiel im Kontext von Strategiewandel oder Akquisitionen zu finden.»

Kai Matthiesen, Managing Partner von Metaplan, ergänzt: «Als Metaplaner blicken wir mit einem besonderen, organisationssoziologischen Blick auf die Themen unserer Mandanten. Das unterscheidet uns grundlegend von anderen Unternehmensberatern.»

Farner und Metaplan werden ihre Zusammenarbeit laut Mitteilung intensivieren, um Schweizer Mandanten an der Schnittstelle von Strategie, Change und Kommunikation umfassend zu begleiten. «Die Grenzen zwischen strategischen und kommunikativen Fragen verlaufen heute fliessend», so Tanja Passow, Leiterin der Change-Unit von Farner, «Strategie, Organisation, Marke, Identität, Reputation, Kultur, Change – am erfolgreichsten ist, wer diese Themen von Anfang an miteinander denkt. Genau an dieser Schnittstelle können wir gemeinsam mit Metaplan unsere Kunden so wirkungsvoll beraten wie sonst kaum jemand in der Schweiz.»

«Diese Partnerschaft passt perfekt zum Anspruch von Farner als kompletteste Agentur der Schweiz – und stärkt gleichzeitig unsere neue, europäische Ausrichtung», ergänzt Pablo Koerfer, Co-CEO von Farner Schweiz. (pd/cbe)