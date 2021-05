World Media Festival: Zwei Filme von Seed ausgezeichnet

Am diesjährigen World Media Festival in Hamburg wurden gleich zwei Filme der Agentur Seed ausgezeichnet. Für den Film «Die Hochschulbibliothek» für die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) gab es in der Kategorie Education Gold, und «Made by Geberit», der neue Unternehmensfilm von Geberit, erzielte in der Kategorie Corporate Communications Silber, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Das World Media Festival - Television & Corporate Media Awards wurde dieses Jahr zum 22. Mal veranstaltet. Insgesamt wurden über 800 Beiträge aus 41 Ländern eingereicht. (pd/lom)