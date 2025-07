UZH Foundation: Zwei Frauen verstärken Stiftungsrat

Publiziert am 23.07.2025

Mit der Berufung von Tonella und Coninx-Kaczynski wird das Gremium sowohl inhaltlich als auch personell bereichert. Das schreibt die Stiftung in einer Medienmitteilung.

Denise Tonella ist seit 2021 Direktorin des Schweizerischen Nationalmuseums und verantwortet damit auch das Landesmuseum Zürich. Die Kulturmanagerin, Historikerin und Kulturwissenschaftlerin studierte an der Universität Basel und dem Centro Teatro Attivo in Mailand. Sie gründete eine Filmproduktionsfirma mit und hatte Lehraufträge an den Universitäten Zürich, Neuenburg und Freiburg. Seit 2024 doziert sie an der SUPSI in Mendrisio. Tonella ist in verschiedenen Gremien in der Schweiz, Deutschland und Österreich tätig, darunter im Stiftungsrat des Museo d'arte della Svizzera italiana in Lugano.



Claudia Coninx-Kaczynski ist UZH-Alumna und Juristin. Sie hält Verwaltungsratsmandate bei der TX Group, der Forbo Holding AG und bei Swisscontent AG. Als Mitglied der Gründerfamilie der TX Group war sie von 2017 bis 2023 Präsidentin des Pools der Familienaktionäre. Coninx-Kaczynski engagiert sich in der Orpheum Stiftung, ist Stiftungsrätin des Zoo Zürich und Mitglied des Stiftungsrats von Swisscontact.

Die UZH Foundation ist eine Stiftung, die private Fördergelder wie Spenden oder Legate zur Unterstützung der Universität Zürich einwirbt und verwaltet. Hauptzweck der Stiftung ist die Förderung von Forschung, Lehre und Innovation an der UZH, insbesondere dort, wo öffentliche Gelder nicht ausreichen oder nicht verfügbar sind. (pd/nil)