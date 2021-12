Corporate Music Design: Zwei kreative Köpfe spannen zusammen

Nachrichten im Radio ohne Sendungssignet seien undenkbar, wie es in einer Mitteilung heisst. Kürzlich hab Radio SRF ihren Nachrichten eine neue akustische Verpackung verpasst. Das zeige, wie wichtig ein unverwechselbares Sound Design sei. Jedes Unternehmen sei einzigartig. Viele würden in Online-Marketing investieren, Videos produzieren, Anrufe entgegennehmen, auf allen Kanälen kommunizieren – und am Ende jedes Beitrages erscheint das visuelle Logo. Aber welcher Sound, welche Musik begleite das Logo?

Genau wie das visuelle Logo sei heute ein akustisches Logo nötig: zur Corporate Identity gehöre das Corporate Music Design. «Da können wir etwas Exklusives bieten: eine eigene akustische Identität. Wir machen die Markenpositionierung auf der Klangebene öffentlich», lässt sich der Komponist Martin Villiger in der Mitteilung zitieren. Markus Baumgartner ergänzt: «Das Corporate Music Design unterstützt die Differenzierung im Wettbewerb. Nur eine Organisation oder ein Unternehmen werden so klingen – ein unverwechselbarer, einzigartiger Sound.» Das Showreel von CorporateMusicDesign.com zeige schon Kundenbeispiele von Aura, Gübelin, Der Goldene Koch, Basler Kantonalbank, Finnova, Sarasin oder Shoppi Tivoli.

Ein Duo mit viel Erfahrung

Der 49-jährige Villiger hat gemäss Mitteilung schon für über 100 Filme und Serien die Musik komponiert. Er hat eine klassische Ausbildung als Pianist hinter sich und verfügt in der breiten Schweizer Musikszene über den Status eines «Geheimtipps» – obschon die Bezeichnung «unheimlicher Typ» angesichts seiner vielseitigen, künstlerischen Talente wohl passender wäre. Er gehört zu einer neuen Generation von Musikern, die von klein auf in die Multimediawelt hineingewachsen seien und entsprechend geprägt worden seien. «Martin Villiger, Musiker, das ist ein Mensch, der mit dem Herzen hören und sehen kann», wie es weiter heisst. Er hat bereits zahlreiche Sendelogos fürs Fernsehen gestaltet und für Firmen ihre «Corporate Music» entworfen.

Der 56-jährige Markus Baumgartner verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung als Journalist und Unternehmensberater für Kommunikation. Seit 2012 leitet er seine eigene Agentur B-public AG für Marketing & Kommunikation in Zug, Zürich und Genf. Er ist Sparringspartner für Führungspersonen und Unternehmen. Vor allem im Bankensektor habe er sich einen Namen als «zuverlässiger Kommunikator» erworben, der Ehrlichkeit und Transparenz als Grundwerte für Unternehmen hochhalte. Als Certified Consultant in Strategic Communications verfügte er über breite Erfahrung in allen Bereichen der Kommunikation.

«Es wird immer schwieriger, sich in der aktuellen Medien- und Reizüberflutung abzuheben. Mit einem eigenen Corporate Music Design können Unternehmen heute einen Unterschied machen und besser in Erinnerung bleiben», lässt sich Baumgartner in der Mitteilung zitieren. (pd/tim)