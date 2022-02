«Brot für alle» und Heks haben fusioniert, weil sie sich als Organisationen der Evangelisch-reformierten Kirche in ihrer Arbeit ergänzen und «ganzheitlich» wirken wollen. So heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Mit dem Zusammenschluss soll ein «wirkungsvolles und effizientes Werk» entstehen, das nachhaltig im zunehmend umkämpften Markt bestehen kann. Gemeinsam könnten sie gestärkt in eine sich verändernde Zukunft gehen und sich so für ihre Ziele und Werte langfristig einsetzen.



Für den neuen Auftritt des fusionierten Hilfswerkes wurde ein Pitch ausgeschrieben. «Die Ausgangslage war gut, aber auch delikat», wie es weiter heisst. Denn: Beide Hilfswerke hätten eine lange Erfolgsgeschichte, seien schweizweit sehr bekannt und würden ein hohes Vertrauen geniessen.

Die Aufgabe war es gemäss Mitteilung, einen Namen zu finden, der beiden Seiten gerecht wird und die Erfolgsgeschichte und das Vertrauen weiterführt. Im nächsten Schritt sollte der Name mit einem neuen Logo kommuniziert werden, welches selbstverständlich und prägnant die Fusion kommuniziere.

Erdmannpeisker konnte im Pitch mit einer «klar strukturierten Abklärung und einer überraschend einfachen Lösung überzeugen», wie es weiter heisst.



Im neu entwickelten Ansatz kombiniere die Agentur die verschiedenen, prägnanten und gelernten Elemente der beiden Logos zu einem Ganzen. Heks ist der Name des Hilfswerkes und «Brot für alle» wurde als Claim zum Namen gestellt. In das Heks-Logo wurden neu die sechs Ären von «Brot für alle» integriert. So entstand eine «sinnvolle und prägnante Kombination», die sich auch in der Umsetzung problemlos anwenden lässt und ein klares Bekenntnis zur Fusion demonstriert.

Das neue Logo bildete die Basis für die Überarbeitung des gesamten Corporate Design. Als Basis diente auch hier das Coporate Design (CD) vom Heeks, welches um die Primärfarbe von «Brot für alle» erweitert wurde. Zudem wurden weitere, freiere Elemente in das CD integriert und der neue Auftritt in einem überarbeiteten CD-Manual dokumentiert.

Verantwortlich bei Heks und Brot für alle: Hanspeter Bigler, Elke Fassbender; verantwortlich bei Erdmannpeisker: Gabriel Peisker und Sybille Erdmann (Gesamtverantwortung), Patrick Fawer, Jenny Ziörjen (Art Director), Rainer Neusius (Beratung). (pd/tim)