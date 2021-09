Yellow: Zwei Mailings für Happy Homes

Die EBL Telecom AG ist ein Geschäftsbereich des Energieversorgers EBL (Genossenschaft Elektra Baselland). Sie betreibt Kabelnetze in den Regionen Liestal, Laufen, der Romandie sowie in den Kantonen Bern und Luzern und bietet als UPC-Reseller Abos für Internet, TV und Telefonie an. Dazu gehört das Kombiangebot «UPC Happy Home» für den Privathaushalt, von welchem mehr Kundinnen und Kunden in den bedienten Regionen profitieren sollen. Um dieses Ziel erreichen zu können, hat die EBL Telecom AG die strategische Kreativagentur Yellow an Bord geholt. So heisst es in einer Mitteilung von Mittwoch.

Entstanden seien zwei aufmerksamkeitsstarke, personalisierte Mailings. Als Aufhänger dienen jeweils die Prämien, welche die EBL Telecom AG beim Abschluss eines Happy Home-Abos verschenkte. In einem Fall handelt es sich dabei um einen 55-Zoll-Fernseher, dessen Verpackung als Miniatur zum Mailing wurde. Der zweite Versand inszenierte die Controller der Nintendo Switch, welche bei diesem Angebot die Prämie war. Aus Aktualität der EM21 erhöhte die EBL Telecom AG das Dankeschön für den Abschluss mit dem Videospiel Fifa21, wie es weiter heisst. Beide Mailings hätten die mit ihnen verbundenen Ziele erfüllt.

Verantwortlich bei EBL Telecom AG: Madeleine von Arx, Fabrice Reymond, Thomas Müller; verantwortlich bei Yellow: Timon Wolf (Konzepter und Planer), Markus Stöckli und Adrian Gertsch (Konzepter, Gestalter und Veredler), Martin Schmidlin (Konzepter und Schreiber), Reto Meyer (Ambassador). (pd/tim)