Im September und Oktober stossen zwei neue Geschäftsleitungsmitglieder zu Telebasel: Branko Radosevic (51) wird Leiter Vermarktung und Produkteentwicklung, Tom L. Wunderer (51) Leiter Kommunikation und Unternehmensentwicklung.

«Ich freue mich sehr über die Neuzugänge», wird Telebasel-Geschäftsführer André Moesch in einer Mitteilung zitiert. «Beide bringen einen reichen Erfahrungsschatz aus ihren bisherigen Tätigkeiten mit und ergänzen unser Team ideal.» Es gelte nun, gemeinsam die Eckpfeiler für die zukünftige Strategie des Basler Regionalfernsehens zu definieren.

Branko Radosevic kann laut Mitteilung auf eine langjährige Karriere im Bereich der Medienvermarktung zurückblicken. Unter anderem arbeitete er in verschiedenen Funktionen bei Radiotele, Zattoo Schweiz und Ringier. Zuletzt leitete er den Bereich Digital Sales bei der nationalen Vermarktungsfirma Admeira. Bei Telebasel wird Radosevic, unterstützt vom langjährigen Verkaufsleiter Walter Liechti, den Sales-Bereich leiten und insbesondere die digitalen Werbeangebote auf dem Telebasel-Newsportal weiter entwickeln.

Tom Wunderer war unter anderem im Tourismus, in der Hotellerie und in der Live-Marketing- Branche tätig und war dort unter anderem für Marketing und Vertrieb verantwortlich. Anschliessend betreute er in diversen Basler Kommunikationsagenturen nationale und internationale Kunden in den Bereichen Strategie, Konzeption und Beratung. Bei Telebasel kommt Wunderer sein grosses Netzwerk in der Region Basel zugute, hier wird er die Bereiche Kommunikation und Marketing führen sowie Projekte zur Unternehmensentwicklung leiten. (pd/cbe)