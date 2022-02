Touring Sektion ZH: Zwei neue Kolumnisten an Bord

Neu schreiben zwei profilierte Autoren für das Touring-Magazin der Sektion Zürich, heisst es in einer Mitteilung.

Markus Somm, Verleger und Chefredaktor des Nebelspalter, berichtet in der Kolumne «Unterwegs mit Markus Somm» von seinen Eindrücken aus dem Verkehrsalltag. In seinem ersten Beitrag setzt er sich in gewohnt kerniger Art und Weise mit den mangelnden Strassenkapazitäten auseinander.

Zweiter prominenter Kolumnist ist der bekannteste Stilkritiker der Schweiz und passionierte Velofahrer Jeroen Van Rooijen. In seiner Kolumne «Stil im Verkehr» geht er auf verschiedene Aspekte des Stils ein. Neben äusserlichen Stilmerkmalen steht insbesondere auch das respekt- und damit stilvolle Verhalten im Verkehrsgeschehen im Mittelpunkt seiner Beiträge. (pd/wid)