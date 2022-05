Swiss: Zwei neue Köpfe im Medienteam

Swiss International Air Lines (Swiss) hat Silvia Exer-Kuhn (49) und Mike Pelzer (33) zu neuen Mediensprecherinnen und Mediensprecher ernannt. Sie folgen auf Sonja Ptassek und Marco Lipp, die das Unternehmen auf eigenen Wunsch per Ende Juli verlassen werden beziehungsweise per Ende April verlassen haben. Beide nehmen eine neue Herausforderung ausserhalb von Swiss an, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.

Silvia Exer-Kuhn ist seit 2015 bei Swiss für die operative Kommunikation sowie für PR & Events im Bereich Kabinenpersonal verantwortlich. Zuvor war sie über 20 Jahre im Journalismus tätig und arbeitete unter anderem 14 Jahre beim Schweizer Fernsehen SRF als Journalistin, Produzentin und Projektleiterin.

Mike Pelzer kommt von Ringier, wo er aktuell als Mediensprecher tätig ist. Davor arbeitete er bei der Public-Relations-Agentur Rod Kommunikation als PR-Berater und zu Beginn seiner beruflichen Laufbahn mehrere Jahre als TV-Moderator.

«Es freut mich sehr, dass wir mit Silvia Exer-Kuhn eine intern bestens vernetzte Kommunikationsfachfrau mit langjähriger Medienerfahrung und mit Mike Pelzer zudem einen Mediensprecher mit Kommunikationsexpertise gewinnen konnten», wird Karin Montani, Head of Media Relations, in der Mitteilung zitiert.

Silvia Exer-Kuhn und Mike Pelzer übernehmen ihre neuen Aufgaben im Juli 2022. Zum Medienstellen-Team unter der Leitung von Karin Montani gehören nach wie vor Meike Fuhlrott und Michael Stief. (pd/cbe)