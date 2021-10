WeArePepper: Zwei neue Köpfe stossen dazu

Die Zürcher Kommunikationsagentur WeArePepper erhält Zuwachs: Anna Stoop übernimmt neu die Rolle als PR Consultant und betreut verschiedene Kunden wie Columbia Sportswear oder Panasonic. Nicole Frommenwiler startet als PR Assistant und fungiert als Nachfolgerin von Berivan Turan

Um dem wachsenden Kundenstamm und den Marktbedürfnissen gerecht zu werden, baut die Agentur WeArePepper ihr Team aus, heisst es in der Mitteilung. Seit September 2021 ist Anna Stoop als PR Consultant tätig. Sie bringt mehrjährige Agenturerfahrung mit – zuletzt bei der Bühler & Bühler AG – und absolviert derzeit ihr Studium in Kommunikationspsychologie. Mit ihrer neuen Aufgabe verstärkt sie die Kompetenzen der Agentur in den Bereichen PR & Influencer Relations sowie visuelle PR.

Mit Nicole Frommenwiler, der Nachfolgerin von Berivan Turan, gewinnt die Agentur eine versierte PR Assistentin und Social Media Spezialistin. Sie meistert aktuell ihr Studium als Marketingmanagerin und bringt damit wertvolles Knowhow in Marketingstrategie, Projektmanagement und Betriebswirtschaft ein.