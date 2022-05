Die Kommunikationsagentur Compresso freut sich über zwei Neuzugänge auf der Kundenliste. Neu betreuen die Kommunikationsprofis aus Zollikon die beiden Häuser The Hôtel Bristol Genève und The Cambrian in Adelboden. Mit den beiden neuen Mandaten bauen die Kommunikationsspezialisten ihre Stellung in den Bereichen Hotellerie, Gastronomie, Tourismus und Lifestyle weiter aus, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der Public-Relations-Bereich von Compresso, zeichnet künftig dafür verantwortlich, die Image-Botschaften und Angebote präzise über digitale und klassische Kanäle ans hotelaffine Publikum zu bringen.

Compresso unterstützt die Hotel-Destination The Cambrian in Sachen PR und gleist mit dem Top-Team – unter der Leitung von General Manager Lorenz Maurer – alle Public-Relations-Aktivitäten auf. Das soeben vom Falstaff Hotelguide 2022 mit der Auszeichnung «viertbestes Designhotel in der Schweiz» und von der NZZ als «das drittbeste Vier-Sterne-Spa-Hotel der Schweiz» prämierte The Cambrian bietet 71 im «Modern Alpine»-Stil gestaltete Zimmer und Suiten. Sie überzeugen durch klare Linien, warme Naturtöne und niederländischer Handwerkskunst der Designer Johan Bouman und Jeroen Wand.

Ebenfalls neu übernimmt Compresso die PR-Arbeit in der Deutschschweiz für das Hôtel Bristol Genève. Ziel ist es, das frisch renovierte, zentral an der Rue du Mont-Blanc gelegene Boutique- und Designhotel vor allem in der Deutschschweiz bekannter zu machen. Das Hôtel Bristol Genève verfügt über 110 grosszügige Zimmer und das von der französischen Designerin Annie Zéau entworfene Interieur-Konzept lässt das prestigeträchtige Herrschaftshaus luxuriös, elegant, raffiniert und leicht verspielt erstrahlen, heisst es schliesslich. (pd/mj)