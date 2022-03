Scholtysik & Partner: Zwei neue Partner an Bord

Sibylle Frutiger und Holger Huber sind ab sofort Mitinhaberin und Mitinhaber von Scholtysik & Partner. Die beiden arbeiten bereits seit einigen Jahren bei der Zürcher Branding- und Design-Agentur. Ihre Beteiligung unterstreiche die langfristige Ausrichtung von Scholtysik auf Strategie und Design in der Markenführung, wie es in einer Mitteilung heisst.

Sibylle Frutiger stiess 2017 zu Scholtysik nach Stationen bei internationalen und schweizerischen Branding- und Designagenturen. Seither prägt sie die visuelle und kommunikative Identität wichtiger Auftraggeber aus den Bereichen Energieversorgung, Finanzen, Industrie und Sozialunternehmen.



Holger Huber gestaltet seit mehr als zehn Jahren Markenauftritte, zunächst bei renommierten Agenturen in Frankfurt am Main und Berlin, später als selbständiger Designer. 2015 stiess er zu Scholtysik und betreut seither verschiedene Mandate aus Wissenschaft, Finanzen, Industrie, Medien, Consulting und Kultur. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen in der Entwicklung von Brand-Design-Systemen und deren konsistenter Implementierung. (pd/mj)