Brain & Heart Communication: Zwei neue Partner ernannt

Publiziert am 29.08.2025

Die 1997 gegründete Kommunikationsagentur Brain & Heart Communication hat Dan Wahlen und Nijan Ouliaei zu neuen Partnern ernannt. Beide waren bereits als Mitarbeiter im Unternehmen tätig, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Mit den neuen Partnern folgen wir der klaren Vision, gemeinsam mit unseren Kunden in der Schnittstelle von Kommunikation, Kreation und Technologie qualitativ zu wachsen», wird Peter Erni zitiert.

Wahlen verfügt über Erfahrung in Data Tracking, Analytics, Marktforschung und Campaigning. «Wir investieren bewusst in den Ausbau und die Weiterbildung unseres Teams, damit wir ein verlässlicher Sparringspartner für unsere Kund:innen bleiben», so Wahlen.

Ouliaei arbeitete zuvor in verschiedenen Agenturen und Medienunternehmen und gründete 2018 eine eigene Agentur für Werbung und Storytelling. «Das Verbinden von guten Ideen und qualitativen Inhalten mit performance-orientierter Distribution ist mein Antrieb für ganzheitliches Storytelling», erklärt er.

Mit der Ernennung der neuen Partner ist der Übergabeprozess von Mitgründer Marc Bohnenblust abgeschlossen. Die Rollenverteilung sieht vor: Nijan Ouliaei als CEO, Dan Wahlen als COO und Peter Erni als CIO. Brain & Heart Communication fokussiert sich auf Content Marketing und Social Media Performance Marketing.

Die Agentur mit Sitz an der Zürcher Limmat beschäftigt rund zehn feste Mitarbeiter in Zürich und Wien. Zu den Kunden gehören Suva, Blue Cinema, MySports und die Schweizer Berghilfe. Das Unternehmen hat eine Software namens «Content Catalog» entwickelt, die im Content Marketing eingesetzt wird. (pd/cbe)