Farner: Zwei neue Verwaltungsrätinnen gewählt

Anja Wyden Guelpa und Katia Murmann wurden Ende September in den Verwaltungsrat gewählt und unterstützen Farner fortan bei der strategischen Weiterentwicklung, heisst es in einer Mitteilung.

Die studierte Politologin Anja Wyden Guelpa leitete fast neun Jahre als Staatskanzlerin die Staatskanzlei des Kantons Genf. 2018 gründete sie den Think Tank CivicLab, ein Beratungsunternehmen für Innovation, Unternehmenskultur und Führungsentwicklung. Ihre ausgewiesene Managementerfahrung aus der Privatwirtschaft und dem öffentlichen Sektor bringt Wyden Guelpa in zahlreichen Verwaltungsratsmandaten ein. Als ehemalige Beraterin bei IBM Business Consulting und als Mitglied unterschiedlicher Organisationen im Digital- und Innovationsbereich, zeichnet sich Anja Wyden Guelpa als Expertin in der «Digital Leadership» wie auch Nachhaltigkeitsthemen aus. Sie unterrichtet Innovation an der Universität Lausanne und ist Präsidentin des Genfer Filmfestivals.

Mehr als zehn Jahre lang war Katia Murmann in leitenden Funktionen für Ringier tätig, mit dem Fokus auf digitaler Transformation durch die Verbindung von Produkt, Data und Technologie. Als Mitglied der Blick-Geschäftsleitung, Chief Product Officer von Blick und Ringier Global Media sowie als Chefredaktorin von Blick.ch entwickelte sie die Marke Blick unternehmerisch und strategisch massgeblich weiter. Aufgrund ihrer Expertise im Bereich digitale Transformation hat Katia Murmann diverse Verwaltungsratsmandate inne. Murmann ist Absolventin der renommierten Deutschen Journalistenschule in München und studierte Politik und Orientalistik in Europa, den USA und im Iran. Als Gründungsmitglied zweier Initiativen (EqualVoice und Edit-a-thon) engagiert sich Murmann für die mediale Sichtbarkeit von Frauen.

«Wir freuen uns sehr, mit Anja Wyden Guelpa und Katia Murmann zwei erfahrene, unternehmerische Strateginnen im Verwaltungsrat zu wissen. Die beiden neuen Verwaltungsratskolleginnen stärken unsere Kompetenzen in den für Farner wichtigen Wachstumsfeldern», wird Martin Zahner, Präsident des Verwaltungsrates von Farner Schweiz, in der Mitteilung zitiert.

Guelpa und Murmann erweitern den Verwaltungsrat bestehend aus Beat Brechbühl, Regula Bührer, Roman Geiser, Michel Grunder, Daniel Heller, Philippe Moser, Roland Oberhauser und Martin Zahner. (pd/wid)