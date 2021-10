C-Matrix: Zweifach das Team verstärkt

Seit kurzem verstärken Lina Lanz und Sara Schild das Team von C-Matrix, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.

Während Lina Lanz (Senior Consultant) vorwiegend für Kunden aus den Bereichen Gesundheitswesen, ICT und Finanzen tätig ist, betreut Sara Schild (Digital Consultant) Kunden in den Bereichen Energie und Nachhaltigkeit.

Lina Lanz (MA UZH) wirkte zuvor bei der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich als Mediensprecherin und Kommunikationsverantwortliche für das Covid-19 Impfprojekt. Bei der Schweizer Armee sammelte sie als Verantwortliche für die Organisation von Events, Messeauftritten und interne Awareness-Kampagnen Erfahrungen im Bereich der Cyber Security.

Sara Schild (MA USI) betreute zuvor beim Startup Crossiety das Content Marketing und verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Entwicklung und Umsetzung vielfältigster Kommunikationsmassnahmen, insbesondere in den digitalen Medien. Sie arbeitet täglich in Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch für national und international tätige Kunden. (pd/lol)