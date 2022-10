Delphin-Trophäen: Zweimal Gold für die Schweiz

Bei der 13. Ausgabe der Cannes Corporate Media & TV Awards wurden rund 800 Einreichungen aus über 40 Ländern in den Wettbewerb geschickt. Unter die Finalisten haben es 197 Unternehmens- und Dokumentarfilme geschafft, von denen 129 Beiträge mit einer der begehrten Delphin-Trophäe ausgezeichnet wurden.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Cannes Corporate Media & TV Awards wurden zwei Grand Prix – Weisse Delphine – vergeben: Der Grand Prix für Corporate-Medien geht an 1Camera aus den Niederlanden für den Film «Sustainable living, together. The Achmea way». Ebenso erfolgreich war die Produktionsfirma hinter der mit dem Grand Prix ausgezeichneten Dokumentation «Going Circular» von Off the Fence aus Bristol.

Off the Fence aus Grossbritannien ist nicht nur der Gewinner des weissen Delphins für den besten Dokumentarfilm. Die Produktionsfirma erhielt auch den blauen Delphin für die «Production Company of the Year». Der zweite blaue Delphin für die «Company of the Year» ging an die Continental. Deren Produktion «Mobility. Our Heartbeat for 150 Years» erhielt eine herausragende Anzahl von sechs silbernen Delphin-Trophäen, unter anderem in den Kategorien «Corporate Videos», «Integrierte Kommunikation» und «Social Media Videos», wie es in einer Mitteilung heisst.

17 Preise gehen in die Schweiz

Bei den diesjährigen Cannes Corporate Media & TV Awards zeigte sich der DACH-Raum mit 67 Finalist Certificates und Award-Gewinner besonders stark. Insgesamt 17 Delphin-Awards und «Finalist Certificates» gingen in die Schweiz. persoenlich.com zeigt alle Delphin-Gewinner.

Gold geht an «Riskier keine schlechten Geschenke» von Family, dies in der Kategorie «Integrierte Kommunikation (Filme und Videos als Teil einer grösseren Kommunikationskampagne)»:

Einreicher: Family

Auftraggeber: Geschenkidee.ch

Produzent: Bubbles&Sons

Agentur: Family

Regie: Easy McLovin



Ein weiterer goldener Delphin geht in der Kategorie «Human Resources (Mitarbeitersuche, Employer Branding, Persönlichkeiten/Mitarbeiterporträts etc.)» an den Film «Stabile Jobs – für stabile Menschen» von der Schweizer Produktionsfirma Maybaum:

Einreicher: Maybaum

Auftraggeber: Axpo Services

Produzent: Maybaum

Regie: Michel Alraun



Maybaum sichert sich auch noch Silber in der Kategorie «Marketingfilme – B2C» für den Film «Wissen schafft wert»:

Einreicher: Maybaum

Auftraggeber: Universität Bern

Produzent: Maybaum

Agentur: Stämpfli

Regie: Janos Menberg



Silber in der Kategorie «Imagefilme» geht ausserdem an «Going Forward» von Markenfilm für Georg Fischer:

Einreicher: Georg Fischer

Auftraggeber: Georg Fischer

Produzent: Markenfilm Crossing

Regie: Mario Feil



In der gleichen Kategorie punktet auch der Film «Wo Zukunft entsteht». Ein silberner Delphin für Seed:

Einreicher: Seed Audio-Visual Communication

Auftraggeber: ETH Zürich

Produzent: Seed Audio-Visual Communication

Regie: Adrian Wisard



Weiteres Silber erhält Farbfilm für «Greenpeace Fever» in der Kategorie «Umweltthemen und Nachhaltigkeit»:

Einreicher: Farbfilm Studio

Auftraggeber: Greenpeace Switzerland

Produzent: Farbfilm Studio / Shining Film

Regie: Samuel Morris



«Deine Lehre. Deine Zukunft» von der Filmgerberei erhält Silber in der Kategorie «Social Media Videos (inkl. Vertical Videos)» sowie die Auszeichnung «Bester Schnitt» (schwarzer Delphin):

Einreicher: Filmgerberei

Auftraggeber: Coop Genossenschaft

Produzent: Filmgerberei

Regie: Alun Meyerhans



Weitere Informationen über das Festival und einer Übersicht aller Gewinner finden Sie hier. (pd/cbe)