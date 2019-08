Blick-TV-Moderatoren müssen besser sein

Am Mittwoch werden die Castings für Talente ausgeschrieben, die ab nächstem Jahr Blick TV moderieren wollen. Jonas Projer, Chef des neuen digitalen Ringier-Fernsehens, stellt hohe Ansprüche. Im «SommerTalk» von TeleZüri sagte der ehemalige «Arena»-Moderator am Montagabend: «Die Moderatoren müssen besser sein als ich. Sie müssen besser Geschichten erzählen können und über ein grösseres Allgemeinwissen verfügen.» Und: «Wir suchen Leute, die direkt und schlagfertig sind, die über eine unverblümte Sprache verfügen und den Usern immer ehrlich berichten, was sie wissen oder noch nicht wissen. Wir werden sehr stark auf Breaking News fokussieren.»

Roman Wasik, ansonsten ein prima Reporter und Nachrichtenmoderator, fragte stellenweise wie ein Sekundarschüler. Beispiele: «Wie gehen deine Kinder damit um, dass du auf der Strasse erkannt zu wirst?» Oder: «Vermisst du das Rampenlicht? Du warst jeden Freitag im Fernsehen, und alle himmelten dich an.» Projer lakonisch: «Ich höre zum ersten Mal, dass der ‹Arena›-Moderator angehimmelt wird.» Am Schluss der Sendung wollte Wasik von seinem Gast wissen, wohin die Reise führen würde, wenn er heute in die Ferien verreisen könnte. Merke: Zu Beginn des Talks hatte Projer erzählt, dass er vor zwei Tagen mit seiner ganzen Familie von einem schönen, langen Urlaub in Amerika zurückgekommen ist…

Wie ein Neidhammel behauptete der schlecht vorbereitete TeleZüri-Mann unter anderem: «Wir reden im Konjunktiv. Momentan seid ihr noch nirgends!» Der gut aufgelegte Projer blieb gelassen und freute sich: «Wir befinden uns in der spannendsten Phase, die ich in meinem bisherigen Berufsleben erleben durfte. Jeden Monat treffen wir uns mit allen, die schon an Bord sind, in einer Bar, um uns kennenzulernen. Und jedes Mal stelle ich dabei fest, dass die lässigsten Leute, die ich eingestellt habe, selber coole Kolleginnen und Kollegen mitgebracht haben. Es gab bei dieser Rekrutierung einen Schneeballeffekt, wie ich ihn noch nie erfahren habe.»