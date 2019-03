Meta Hiltebrand bringt Deutsche zum Kochen

Sie sind kein Talent in der Küche, mögen aber Schweinesteak mit Pfifferlingen und Kartoffelstampf? Schmortomaten mit Koteletts? Erbsensuppe mit Speck und Würstchen? Sauerbraten? Oder doch lieber Zürcher Geschnetzeltes mit Rösti? Und zum Dessert Quark-Krapfen oder einen Apfel-Brombeerstrudel? Die Zürcher Köchin und Gastrounternehmerin Meta Hiltebrand (35) zeigt im Fernsehen, wie es zubereitet wird. In der Sendung «Essen und trinken – für jeden Tag» (RTL plus) lehrt sie die Deutschen kochen.

Unsere nördlichen Nachbarn entdeckten die frühere TeleZüri-Köchin mit der Sendung «Kochen.tv» vor drei Jahren. Im Februar 2016 trat Hiltebrand in der Vox-Show «Kitchen Impossible» gegen Tim Mälzer an – und gewann. Der Hamburger Gastronom ist der populärste deutsche Fernsehkoch. Und Produzent der Sendung «Essen und trinken» des RTL-Spartensenders, der sich hauptsächlich an weibliche Zuschauer ab 45 Jahren richtet. Meta Hiltebrand (Markenzeichen: orange Haare) ist jede zweite Woche nach 17 Uhr in der TV-Küche aktiv. Unter dem Motto «Schnell, einfach lecker!» bereitet sie mit ihrem deutschen Kollegen Ludwig Heer (37) Alltagsgerichte zu.







Nutzeffekt: Es sind überwiegend unkomplizierte Rezepte, ziemlich leicht nachzukochen. Für meinen Geschmack sind die Dreigänger oft zu deftig. Hiltebrand beschreibt ihrem Kollegen und den Zuschauern häufig, wie das entsprechende Gericht in der Schweiz zubereitet wird. Sie ist mit Leidenschaft bei der Sache. Und erklärt gut. In holprigem Hochdeutsch allerdings. Daran sollte sie arbeiten. Und sich weniger inszenieren. Nicht mit vollem Mund sprechen. Und die Versuche unterlassen, den Clown zu spielen. Das können andere viel besser.

Meta Hiltebrand weiss, dass sie polarisiert. In den sozialen Medien wird sie häufig hart kritisiert. Oder gar angefeindet. Weichkochen lässt sich diese zähe Frau allerdings nicht.