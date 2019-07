«Tagesschau»-Inhauser beleidigte Ärzte und Patienten

Florian Inhauser versucht seit Jahren, den Clown vom Leutschenbach zu spielen. Und das immer wieder ausgerechnet in der «Tagesschau». Die meisten seiner Witzchen findet nur er selber lustig. Zum Wochenbeginn griff der geschniegelte Möchtegern-Bajazzo wieder einmal zünftig daneben. Lag es diesmal an der Hitze?

Tagesschaurig: Am Schluss der Nachrichtensendung sagte der Moderator das nachfolgende SRF-Format «Ärzte VS Internet» an. Und zwar so: «Da wird ein eingewachsener Zehennagel gegoogelt – und dann die Maul- und Klauenseuche diagnostiziert.» Wenigstens einer lachte: Arthur Honegger. Dieser tat das so wie ein anschmeichelnder Angestellter, nachdem der Chef einen faulen alten Witz erzählt hat. Ganz zum Schluss verrührte der «10 vor 10»-Moderator die Hände ...







In einem «Infosperber»-Artikel über Inhauser postulierte mein Kollege Jürg Lehmann schon vor sechs Jahren: «Man möchte ihm zurufen: Bitte mehr ‹Tagesschau› und weniger ‹Tagesshow›». Diagnose: Inhausers Sprüche sind Pfeile, mit denen er sich meist selber in den Rücken schiesst.

In der neuen Folge der Sommerreihe «Ärzte VS Internet» ging es um ausnahmslos schwierige Krankheiten – vom Nebennieren-Adenom bis zur Perlgeschwulst. Als «Google-Doktoren» traten gegen das bewährte Ärzteteam drei ausgeschlafene Onlinejournalisten an: Helene Obrist, Daniel Huber und Sandro Zappella. Die Redaktoren des Nachrichtenportals «Watson» hatten sich (zu) viel vorgenommen: Sie wollten als erstes Team die erfahrenen Ärzte schlagen. Hat nicht geklappt. Diesmal taten sich allerdings auch die Mediziner schwer. Dennoch gewannen diese 3:1. Es würde der Sendung mit dem brillanten Fabian Unteregger guttun, wenn bei dem medizinischen Duell mal die «Hobby-Doktoren» das Rennen machen würden.