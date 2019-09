Wenn Sporttalente und MySports träumen

Junge Sportler träumen von Medaillen, der Sender MySports One (UPC) erhofft sich starke Quoten. Dabei herausgekommen ist «Der Traum», ein attraktiver Siebenteiler (montags, 20.15 Uhr). Junge Sportlerinnen und Sportler aus den Bereichen Ski, Basketball, Leichtathletik, Boxen, Fussball und Tennis wurden ein Jahr lang begleitet.

In der aktuellen Folge erfahren wir, wie sich die Waadtländer Sprinterin Sarah Atcho (24) auf den 200-Meter-Lauf spezialisiert hat. Wie sie alles gibt, auch international zur Spitze aufzuschliessen und dort mit den Grossen mithalten zu können. 2018 war Sarah die Nummer 10 der europäischen Bestenliste. Bei der U23 holte sie an der EM Silber. Jetzt wechselt sie in die Kategorie der erwachsenen Frauen. Das grosse Ziel der schnellen Schweizerin mit dem ansteckenden Lachen: Die Olympischen Spiele 2020 in Tokio.

Der Film zeigt die grossgewachsene und temperamentvolle Athletin beim Training und im Wettkampf, in der Freizeit zusammen mit ihrem Freund sowie bei ihrem Studium (Kommunikation und Management). Die Hochschule besucht sie jeden Vormittag.

Was gefällt: In der sehenswerten Reihe «Der Traum» werden die Nachwuchssportler nicht hochgejubelt. An Gemütsbewegungen fehlt es dennoch nicht. Die ehrgeizigen jungen Talente erzählen auf ihrem Weg zum möglichen Durchbruch nicht nur von ihren ersten Erfolgen. Sie äussern sie sich selbstkritisch und offen ebenso über Niederlagen, Enttäuschungen, Zweifel und ihre harte tägliche Arbeit. Erfrischend: die bekannte aber gleichwohl unverbrauchte Off-Stimme von Florian Hodel.

Hergestellt wurde die gelungene Reihe von der renommierten Produktionsfirma C-Films («Zwingli», «Wilder», «Schellenursli», «Grounding»). Wenige Tage nach der Ausstrahlung auf MySports One können die Folgen auch auf Youtube gesehen werden. Es lohnt sich. Nicht nur für Sportfans.