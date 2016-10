Patricia Boser: Balous Reise in den Hundehimmel

von Christian Beck

«Gute Reise in den Hundehimmel geliebte Balou – wir werden Dich niemals vergessen», schreibt Patricia Boser auf ihrer Facebook-Seite. Balou war ihre «Westie-Dame», ein West Highland White Terrier, der sie während 15 Jahren begleitete.

Balou war die ideale Hündin für den Arbeitsalltag der 49-jährigen Moderatorin. Ob bei Drehs für das TV-Trendmagazin «Lifestyle» oder bei Aufzeichnungen von «Boser&Böser», der Vierbeiner war stets an ihrer Seite. Brav lag sie jeweils unter dem Bürotisch.

Boser ist mit Hunden aufgewachsen und engagiert sich auch als Botschafterin für Animal Happyend, einem wohltätigen Verein für Tiere in Not. Trost spendet ihr nun Daisy, die seit letztem Jahr zur Familie gehört. Die junge Hundedame wurde mit drei Geschwistern in einem Karton an der Autobahn ausgesetzt. Boser nahm sie auf.