Cannes Lions 2018

TBWA\Zürich und JvM/Limmat holen Bronze

Am dritten Tag der Werbe-Weltmeisterschaft an der Côte d'Azur gibt es drei weitere Löwen für die Schweiz. TBWA\Zürich wird mit gleich zwei Arbeiten für McDonald's ausgezeichnet. Jung von Matt/Limmat punktet mit dem «Freundlichen Fotografierverbot» in Bergün.