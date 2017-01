APG|SGA: Impuls-Event für die Escalator ePanels

APG|SGA hat insgesamt 64 Escalator ePanels an fünf stark frequentierten Rolltreppen mitten im Zürcher Hauptbahnhof in den Tiefbahnhöfen Löwenstrasse und Museumsstrasse installiert (persoenlich.com berichtete).

Diese Bildschirme wurden nun am Mittwoch an einem Impuls-Event den rund 40 geladenen Schlüsselkunden, Mediaagenturen und Kreativen vorgestellt, wie es in einer Mitteilung heisst. Sachkundige Mitarbeitende der APG|SGA führten auf mehreren Rundgängen durch den Bahnhof und präsentierten insbesondere die kreativen Gestaltungsmöglichkeiten der schweizweit ersten Escalator ePanels.

Im Anschluss an den Rundgang wurden die Kunden – darunter Media Markt, Fifa-Museum, Walt Disney Studios, Coop, Kuoni, Jelmoli, TCS, ZKB – in der Haupthalle empfangen. Es gab Gelegenheit zum individuellen Austausch und für Eilige eine Wurst auf die Hand. (pd/cbe)