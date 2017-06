Ringier Axel Springer Schweiz

Die Bilder von der Medienpark-Einweihung

Rund 250 Prominente waren am Mittwoch bei der Eröffnungsfeier in Zürich-Altstetten dabei. Die Impressionen.

Der Medienpark an der Flurstrasse in Zürich-Altstetten öffnete am Mittwochabend seine Tore für die offizielle Eröffnungsfeier. (Bilder: Adrian Bitzi)