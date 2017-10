Basler Zeitung Medien / Somedia: Gemeinsamer Mantelteil in Planung

Seit Mitte Jahr werden die Seiten der «Basler Zeitung» und von «BaZ Kompakt» mehrheitlich bei Somedia in Chur gelayoutet und korrigiert (persoenlich.com berichtete). Diese Kooperation bezeichnet «Südostschweiz»-Verleger Hanspeter Lebrument als «ausgezeichnet». Aus diesem Grund würden nun Gespräche über einen gemeinsamen Mantelteil stattfinden, schreibt die «TagesWoche». BaZ und «Südostschweiz» sollen demnach in den Ressorts Inland, Ausland, Kultur und Wirtschaft Artikel teilen und enger zusammenarbeiten.

Die Planungen laufen momentan zwischen Somedia-CEO Andrea Masüger und BaZ-Chefredaktor und Miteigentümer Markus Somm. Somm sei ein «hervorragender Journalist, den ich gerne in unserer Zeitung lesen würde», sagte Lebrument der «TagesWoche». Eine redaktionelle Rolle in Chur soll Somm allerdings nicht übernehmen, aber seine samstäglichen Leitartikel in Graubünden und Umland streuen. Auch die Redaktionen sollen aufgrund der geografischen Distanz getrennt bleiben.

Noch seien die Verträge nicht unterzeichnet, heisst es weiter. Aber wird die angedachte Kooperation umgesetzt, gibt es einen Stellenabbau. «Selbstverständlich macht man einen gemeinsamen Mantel, um Stellen einsparen zu können. Das ist ja der Witz an der Sache», so Lebrument zur TaWo. Tamedia habe durch die bevorstehende Umstrukturierung ihrer Redaktionen die anderen Verlage unter Druck gesetzt (persoenlich.com berichtete). Wann der gemeinsame Mantel starten könnte, ist noch unklar. «Sicher nicht 2017», so Lebrument. (cbe)