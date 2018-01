Kreisvier: Inspirationen bereits beim Durchblättern

Nach der Einführung von «Wir helfen machen», der neuen Dachkommunikation von Coop Bau+Hobby, wurde nun auch die wöchentlich erscheinende Aktionskommunikation des Schweizer Baumarkts dahingehend weiterentwickelt.

Neu werden Macherinnen und Macher in der ganzen Schweiz schon beim Durchblättern des Prospekts durch tolle Tipps und Produktempfehlungen der Profis von Coop Bau+Hobby zu neuen Projekten inspiriert, wie es in einer Mitteilung heisst. Der frische Look der Dachkampagne bleibt dabei bestehen und wird durch zusätzliche, farblich klar gekennzeichnete Elemente noch übersichtlicher. Auch werden thematisch passende Überschriften zum Anpacken, sprich Machen, animieren.

Durch die enge Verknüpfung mit dem Online-Shop wird der Service auf eine neue Ebene gebracht und bietet dadurch einen Mehrwert für Hobbygärtner, Heimwerker und kreative Bastler.

Verantwortlich bei Coop Bau+Hobby: Christoph Theler (Leiter Coop Bau+Hobby), Felix Stocker (Leiter Werbung), Katja Böhlig (Projektleiterin Werbung); verantwortlich bei kreisvier communications ag: Christian Jost-Cellarius und Nannette Graf (Geschäftsleitung/Beratung), Dragana Knezevic und Sebastian Jüngling (Beratung), Martin Friedlin und Filip Wolfensberger (Art Direction), Bianca Kury (Text), Daniela Burget und Florence Ingold (DTP). (pd/cbe)