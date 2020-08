Die Corona-Zahlen täuschen

Fibo Deutsch

High Noon, Schicksalsstunde, jeden Mittag. Gebannt starrt die Schweiz auf den Corona-Pegel, den das Bundesamt für Gesundheit (BAG) pünktlich um 12 Uhr bekannt gibt: Das Resultat der PCR-Gen-Tests, die Differenz der Fallzahlen der Covid-19-Infektionen in der Schweiz zum Vortag.

Es gleicht der Fieberkurve eines Schwerkranken: Aufatmen, wenn die Werte sinken, neue Ängste, wenn die Infektionen sich weiterhin im dreistelligen Bereich bewegen. Das tägliche Bangen: Ist der Patient «Corona» bereits über den Berg – oder muss ein Rückfall befürchtet werden?

Die nackten Zahlen sind allerdings erklärungsbedürftig. Schon Corona-Guru Daniel Koch beschwichtigte: «Die Zahlen schwanken, über das Wochenende sinken sie meistens, da wird weniger getestet.» In der Tat ist die Ansteckungsquote abhängig von der Zahl der Tests. Mehr «Schüsse» – mehr Treffer. Beispiel: Am letzten Freitag, 31. Juli, 210 Infektionen bei 6939 Tests. Die aktuellste Zahl von heute: Nur 66 Ansteckungen auf 1707 Testungen. Auch prozentual eine Verbesserung.

Wenn die Zahlen über mehrere Tage steigen, wenn die Urlauber aus den Krisengebieten zurückkehren erschallt der Ruf der Experten: «Testen, testen testen.» Testen wir in der Schweiz zu wenig? Im Wochenschnitt werden bei uns täglich rund 7000 Abstriche für den PCR-Test gemacht, das bedeutet rund 50'000 pro Woche. Im Vergleich mit der Bevölkerungszahl ist das etwa gleich viel wie Deutschland mit rund 530'000 Tests innerhalb von sieben Tagen.

Frage an das BAG: Will man bei uns bewusst nicht mehr Tests durchführen – oder kann man nicht mehr? BAG-Mediensprecher Daniel Dauwalder: «Die mögliche Testkapazität ist in der Schweiz nicht ausgeschöpft. Es gibt keinerlei Engpässe.»

Wie war das doch bei den Masken? Wollte man oder konnte man anfänglich nicht mehr abgeben?







Hans Jürg (Fibo) Deutsch arbeitet seit 1960 für Ringier und hatte die verschiedensten Funktionen, unter anderem Chefredaktor der Schweizer Illustrierten. Im Alter von zwölf Monaten ist er an Polio erkrankt und seither an den Rollstuhl gebunden.

