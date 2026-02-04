Die Lust am KI-Mythos – und warum sie gefährlich ist

04.02.2026

Chris Beyeler

«Moltbook» sorgt derzeit international für Schlagzeilen: Ein Forum, in dem angeblich Hunderttausende KI-Agenten miteinander diskutieren und fast wie eine neue digitale Gesellschaft wirken. Manche sprechen bereits von kollektiver Intelligenz oder gar einer entstehenden «KI-Kultur». Faszinierend – doch genau hier beginnt das Problem: Faszination ersetzt schnell Einordnung.

Was wie ein autonomes Eigenleben erscheint, ist technisch etwas anderes. KI-Systeme verfügen weder über Bewusstsein noch über eigene Absichten. Sie reagieren auf Daten, Regeln und Rahmenbedingungen, die Menschen setzen. Wenn Diskussionen lebendig wirken, liegt das nicht an einer erwachenden Innenwelt, sondern an statistischen Modellen, die Sprache so formen, dass sie uns vertraut erscheint.

Weil solche Plattformen menschlich wirken, schreiben wir ihnen Eigenschaften zu, die sie nicht besitzen. Medien greifen diese Narrative gerne auf, weil sie Aufmerksamkeit erzeugen. Schlagzeilen über «selbstorganisierte» Bots oder neue KI-Gesellschaften klicken sich gut. Doch jede Darstellung von KI als eigenständiger, unkontrollierbarer Macht hat einen Preis: Sie verstärkt Ängste und lenkt von den entscheidenden Fragen ab – etwa nach Sicherheitsmechanismen, Verantwortlichkeiten, Missbrauchsrisiken und realen Chancen.

Gerade deshalb braucht es nüchterne Einordnung. Gute Berichterstattung erklärt zuerst, was technisch tatsächlich passiert: Handelt es sich um autonome Systeme oder um automatisierte Interaktionen? Wo greifen Betreiber ein, wo steuern Nutzerinnen und Nutzer? Welche Datenquellen prägen Gesprächsstil und Dynamik? Solche Fragen entscheiden, ob ein Publikum informiert oder verunsichert wird.

Ebenso wichtig ist die Unterscheidung zwischen technischer Innovation, sozialem Experiment und geschicktem Marketing. Zahlen und Behauptungen sollten geprüft werden, bevor spektakuläre Screenshots verbreitet werden. Fachpersonen einzubeziehen, hilft, vorschnelle Begriffe wie «Bewusstsein» oder «Kontrollverlust» zu vermeiden.

KI kann beeindrucken, produktiver machen und kreative Prozesse unterstützen. Aber sie bleibt ein Werkzeug – kein fühlendes Wesen und kein eigenständiger Akteur. Wer jede neue Plattform sofort als verselbstständigte Intelligenz deutet, verliert den Blick für die eigentlichen Fragen: Wie funktionieren diese Systeme? Wer kontrolliert sie? Und wo liegen die realen Chancen und Risiken?

Wer KI verantwortungsvoll nutzen will, muss verstehen, wie sie tatsächlich arbeitet. Genau hier liegt die gemeinsame Aufgabe von Technologiebranche, Medien und Öffentlichkeit: Technik erklären, statt Mythen zu verstärken.



Chris Beyeler ist Präsident von SwissAI (vormals «KImpact»), des Verbands für Künstliche Intelligenz in der Deutschschweiz.

Unsere Kolumnistinnen und Kolumnisten vertreten ihre eigene Meinung. Sie deckt sich nicht in jedem Fall mit derjenigen der Redaktion.