Ideen sind gut, Probleme noch besser

5. Ergebnis: Sobald ein Experiment lange genug gelaufen ist, um eine ausreichende Menge an Daten zu sammeln, ist es an der Zeit zu bestimmen, was die Daten uns sagen. Diese werden uns sagen, ob die Kontrollgruppe oder welche Variation davon (also unsere Hypothesen) besser abgeschnitten haben. Diese Ergebnisse zeigen uns, was unsere nächsten Schritte sein sollten. Dabei stellen wir uns Fragen wie: Was haben wir gelernt? Wie sollten wir das Gelernte anwenden? Was sollten wir als nächstes tun?





Wichtig auch: Das Ergebnis eines Experiments ist keine finale Konklusion. Vielmehr ist es ein Ausgangspunkt für weiteres, laufendes Lernen und Optimieren.