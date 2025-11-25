Liegt Schönheit im Gehirn des Betrachters?

25.11.2025

Philippe Knupp

Warum berührt uns ein visuelles Erlebnis – ein Bild, ein Raum, ein Produkt – während ein anderes völlig wirkungslos bleibt? Die junge Disziplin Neuroästhetik sucht Antworten genau auf diese Frage: Was geschieht im Gehirn, wenn wir etwas als schön, stimmig oder bedeutungsvoll erleben? Ganz neu ist diese Suche nicht. Schon Friedrich Schiller schrieb in seiner ästhetischen Erziehung, dass wahre Schönheit im Menschen entsteht, wenn Sinnlichkeit und Vernunft im Einklang sind.

Die Neurowissenschaft beschreibt diesen Zustand heute mit präziseren Mitteln: Wenn emotionale, sensorische und kognitive Hirnareale gleichzeitig aktiviert werden, entsteht der ästhetische Moment – jenes kurze Aufleuchten, das uns berührt und im Gedächtnis bleibt. Durch diese Mehrdimensionalität bekommt Ästhetik eine neue Bedeutung. Sie ist nicht bloss Geschmackssache «im Auge des Betrachters», sondern ein neuronaler Vorgang im Gehirn des Betrachters, der Wertschätzung, Motivation und Entscheidungsverhalten beeinflusst. Das heisst, ästhetische Reize verändern nicht nur, wie wir uns fühlen, sondern auch, wie wir handeln. Genau hier beginnt der «Creative Impact».

Markenerlebnisse, die das Gehirn erreichen

Wenn wir Neuroästhetik genau nehmen, wird deutlich: Ein Markenerlebnis wird erst dann zu einem Erlebnis, wenn es jene Regionen stimuliert, die Emotion, Interpretation und Erinnerung formen. Längst geht es dabei nicht mehr nur um das Visuelle: Ästhetik umfasst heute auch Haptik, Klang, Temperatur, Rhythmus, Materialität und selbst narrative Struktur – ein Zusammenspiel, das unser Gehirn ganzheitlich anspricht. Einige Marken tun dies intuitiv – andere bewusst.

Aesop etwa gestaltet seine Stores als multisensorische Räume. Architektur, Licht, Materialität, Duft und Klang folgen einer gemeinsamen ästhetischen Sprache. Nichts ist laut, alles ist stimmig. Neuroästhetisch betrachtet führt diese Kohärenz zu einem Gefühl von Ordnung und Sicherheit, das sich tief einprägt.

Muji verfolgt einen anderen Ansatz: radikale Schlichtheit. Reizarme Farben, natürliche Materialien und klare Geometrien wirken wie ein visuelles Reset – ideal für ein Gehirn, das in einer reizüberfluteten Welt nach Ruhe sucht. Muji beweist, dass «Anti-Design» selbst eine hochwirksame ästhetische Strategie sein kann.

BMW und andere Automarken wiederum nutzen Neuroästhetik im Bereich Sound Engineering. Das Geräusch einer Autotür, der modulierte Motorensound, selbst der Ton eines Blinkers – alles ist bewusst gestaltet, um emotionale Resonanz zu erzeugen. Klang wird zum ästhetischen Verstärker des Markenerlebnisses.

Diese Beispiele zeigen: Creative Impact entsteht dort, wo Ästhetik nicht dekorativ gedacht wird, sondern als integraler Teil der Markenwirkung – visuell, haptisch, auditiv und emotional.

Was Wirkung vom blossen Eindruck unterscheidet

Neuroästhetik macht sichtbar, was wir intuitiv schon lange wissen: Ästhetische Wirkung ist kein Zufall, sondern ein präzises Zusammenspiel aus Wahrnehmung, Emotion und Interpretation. Marken, die dies konsequent umsetzen, wirken tiefer und nachhaltiger. Schönheit liegt weiterhin im Auge des Betrachters – aber die Neurowissenschaft zeigt, dass sie vor allem im Gehirn wirkt. Je besser wir verstehen, wie Menschen empfinden und erinnern, desto gezielter können wir kreative Wirkung entfalten.

Als Kreative beschäftigen wir uns seit jeher damit, wie Kreativität wirkt – nicht nur, wie sie aussieht. Neuroästhetik liefert dafür wertvolle Impulse. Sie hilft uns, Markenidentitäten zu gestalten, die nicht nur gefallen, sondern bewegen; Erlebnisse zu schaffen, die nicht nur sichtbar, sondern spürbar sind. Denn der wahre Creative Impact entsteht, wenn Idee, Form und Gefühl denselben Nerv treffen – kurz: wenn eine Marke im Gehirn des Betrachters erlebt wird.

Philippe Knupp ist Director bei der Zürcher Kreativagentur Dear Creative und berät Unternehmen bei kreativen Herausforderungen in den Bereichen Branding, Werbung und Kommunikation.

Unsere Autorinnen und Autoren vertreten ihre eigene Meinung. Sie deckt sich nicht in jedem Fall mit derjenigen der Redaktion.