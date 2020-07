Pierre Rothschild

Klar, «d Migros ghört de Lüüt». Wir mussten diese nett-romantische Werbung tausendmal über uns ergehen lassen. Klar, die Migros gehört allen, die Mitglieder der Genossenschaft sind. Auch Apple oder Tesla und wie sie alle heissen gehören den Aktionären.

Aber diese werden informiert. Käufe, Verkäufe, Umsätze, Prognosen. Jetzt verkauft die Migros das für einheimische Verhältnisse grosse Glattzentrum an die Swiss Life und glänzt mit der Aussage: «Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart» (persoenlich.com berichtete).

So, liebe Migros-Leute im obersten Stock am Limmatplatz, geht es nicht. Wenn uns der Laden schon gehört, wollen wir wissen, was läuft. Ob es klug ist, so ein Juwel zu verkaufen, müssen die Manager entscheiden. Aber die Genossenschafter und die Medien kann man nicht einfach mit einer Floskel abspeisen. Ob die Migros noch Cumulus-Punkte an den Käufer gab, ist uns egal. Aber nicht der Preis.

Hoffen wir, dass die Journalisten jetzt ihre Arbeit machen.



Pierre Rothschild ist freier Medienunternehmer in Zürich in den Bereichen Filmproduktion und Presse.

Unsere Kolumnistinnen und Kolumnisten vertreten ihre eigene Meinung. Sie deckt sich nicht in jedem Fall mit derjenigen der Redaktion.