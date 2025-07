Vom Kiss-Cam-Skandal zum Marketing-Coup

30.07.2025

Regula Bührer Fecker

Ein Tech-CEO knutscht auf der Coldplay-Kiss-Cam mit seiner HR-Chefin. Beide treten zurück. Das Unternehmen? Noch nie gehört. Bis sie Gwyneth Paltrow engagieren.

Oscar-Gewinnerin. Goop-Gründerin. Ex von Chris Martin, Coldplay-Sänger und – ja – der, der die Kiss-Cam beim Konzert kommentierte. Sie tritt auf als «temporäre Sprecherin» für Astronomer und erklärt in einem Video mit maximaler Trockenheit: Danke fürs Interesse – aber wir machen AI, keine Kiss Cams.

Was nach einer absurden Idee klingt, wurde zu einem Instant-Klassiker in Sachen Krisenkommunikation und Markenbekanntheit: Über 36 Millionen Views, 149'000 Likes in wenigen Tagen auf YouTube und X. Astronomer ging von völliger Irrelevanz zu Meme-Status. Jede LinkedIn-Nachricht startet jetzt mit: «Ah, Astronomer – das mit Gwyneth, oder?»

Ich weiss: Beim Namen Gwyneth Paltrow rollen viele Menschen reflexartig mit den Augen. Ich nicht – ich bewundere sie. Ihre Selbstironie. Ihr Gespür für Timing. Und wie sie mit ihrem Image nicht hadert, sondern virtuos spielt. Das kann nicht jede:r.

Und dann diese Geschwindigkeit. Wir Paltrow-Jüngerinnen wissen: Gwyneth verbringt ihren Sommer auf Long Island. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie viel diplomatisches Fingerspitzengefühl es gebraucht hat, sie während der Sommerferien für einen superspontanen Dreh zu gewinnen. Agentur, Kamera, Text, Timing, Delivery – alles innerhalb weniger Tage. Das ist nicht nur smart. Das ist Weltklasse Execution.

Kein Werbebudget der Welt hätte diese Reichweite gebracht. Keine PR-Agentur hätte das in der Geschwindigkeit orchestriert. Kein CEO hätte souveräner schweigen können, als Gwyneth spricht. Die haben den Skandal nicht gemanagt – sie haben ihn verwertet.

Gute Krisenkommunikation? Nein. Das ist moderne Markenführung. In Echtzeit. Mit Humor, Selbstbewusstsein und einem richtig guten Riecher für Popkultur. Astronomer ist jetzt bekannt. Und das ist alles, was zählt. Der Rest kommt später – mit der nächsten Demo ihres AI-Tools.



Regula Bührer Fecker ist zweifache Werberin des Jahres und Inhaberin von La Stratégiste.

Unsere Kolumnistinnen und Kolumnisten vertreten ihre eigene Meinung. Sie deckt sich nicht in jedem Fall mit derjenigen der Redaktion.